***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. NO:3/Z1 Maltepe/İstanbul" adresinde geçici olarak faaliyet göstermekte olan Maltepe Şubesi, 06/04/2020 tarihi itibarıyla "Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi NO: 483A Maltepe/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834888BIST