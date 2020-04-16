***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 16 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileMali İşler, Operasyonlar ve Hukuk Müşavirliği bölümlerinden sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Jinhong LI'nin Kredi Tahsis Bölümü, Hukuk Müşavirliği Bölümü, Operasyonlar Yönetimi Bölümü ve Operasyonlar Merkezi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,· Hazine ve Yatırımcı İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hasan İMECE'nin Bilanço Yönetimi Bölümü, Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,· Uluslararası İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı D. Halit DÖVER'in Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü ve Kurumsal Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,· Perakende Bankacılık Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Kadir KARAKURUM'un Dijital Bankacılık Bölümü, Finansal Teknoloji Bölümü, Teknoloji Merkezi, İdari İşler Merkezi ve Yönetim Ofisi Halkla İlişkiler ve Reklam Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838612BIST