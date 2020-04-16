GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2020 13:19
GÜNCEL HABERLER


mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bankamızın 16 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
 
·         
Mali İşler, Operasyonlar ve Hukuk Müşavirliği bölümlerinden sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Jinhong LI'nin Kredi Tahsis Bölümü, Hukuk Müşavirliği Bölümü, Operasyonlar Yönetimi Bölümü ve Operasyonlar Merkezi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
·         Hazine ve Yatırımcı İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hasan İMECE'nin Bilanço Yönetimi Bölümü, Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
·         Uluslararası İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı D. Halit DÖVER'in Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü ve Kurumsal Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
·         Perakende Bankacılık Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Kadir KARAKURUM'un Dijital Bankacılık Bölümü, Finansal Teknoloji Bölümü, Teknoloji Merkezi, İdari İşler Merkezi ve Yönetim Ofisi Halkla İlişkiler ve Reklam Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838612


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:1496.760
Değişim :  0,94% |  905,14
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETUN 16,39 87.666.139 % 10,00  
PINSU 3,85 43.592.537 % 10,00  
QNBFB 47,30 1.824.619 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.677.338 % 10,00  
EKIZ 4,18 316.146 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6467 8,6901 % 0,19  
Frank 7,1506 7,1937 % 0,19  
Riyal 1,8394 1,8487 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 2,46  
Altın Gr. 385 385 3,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.539 2.601 24,30  
Yarım 1.235 1.266 11,80  
Çeyrek 620 633 5,90  
Gümüş.Ons 15,36 15,40 -0,09  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,00  
B. Petrol 28,55 28,55 0,86  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru