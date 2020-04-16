***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 13:19
mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 16 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
·
Mali İşler, Operasyonlar ve Hukuk Müşavirliği bölümlerinden sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Jinhong LI'nin Kredi Tahsis Bölümü, Hukuk Müşavirliği Bölümü, Operasyonlar Yönetimi Bölümü ve Operasyonlar Merkezi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
· Hazine ve Yatırımcı İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hasan İMECE'nin Bilanço Yönetimi Bölümü, Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
· Uluslararası İlişkiler Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı D. Halit DÖVER'in Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü ve Kurumsal Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
· Perakende Bankacılık Grubu'ndan sorumlu olarak görev yapmakta olan Genel Müdür Yardımcısı Kadir KARAKURUM'un Dijital Bankacılık Bölümü, Finansal Teknoloji Bölümü, Teknoloji Merkezi, İdari İşler Merkezi ve Yönetim Ofisi Halkla İlişkiler ve Reklam Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838612
BIST
16:1496.760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 905,14
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:146,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9384
En Düşük
6,8896
16:147,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:14384,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,15
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|87.666.139
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.592.537
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|1.824.619
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.677.338
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|78.987.454
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.046.161
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.371.704
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|239.058.861
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,96
|1.110.460.663
|% -9,90
|
|ASELS
|26,84
|950.557.348
|% 1,51
|
|THYAO
|10,30
|845.008.772
|% -0,58
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|GARAN
|8,31
|571.967.761
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,07
|211.085.588
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.395.332
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|282.253.551
|% -9,57
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|YKBNK
|1,96
|242.248.469
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6467
|8,6901
|% 0,19
|
|Frank
|7,1506
|7,1937
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8394
|1,8487
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.539
|2.601
|24,30
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,86
|
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