***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 03 Temmuz 2020 tarihinde Bilanço Yönetimi Bölümü, Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hasan İMECE ve Dijital Bankacılık Bölümü, Finansal Teknoloji Bölümü, Teknoloji Merkezi, İdari İşler Merkezi ve Yönetim Ofisi Halkla İlişkiler ve Reklam Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir KARAKURUM'un, mevcut görevlerine ek olarak, banka Genel Müdürü'nün bulunmadığı hallerde kendisine vekalet etmek üzere 03/07/2020 tarihinden itibaren Bankamız Genel Müdür Vekilleri olarak atanmalarına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854359BIST