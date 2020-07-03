***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 12:01
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 03 Temmuz 2020 tarihinde Bilanço Yönetimi Bölümü, Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hasan İMECE ve Dijital Bankacılık Bölümü, Finansal Teknoloji Bölümü, Teknoloji Merkezi, İdari İşler Merkezi ve Yönetim Ofisi Halkla İlişkiler ve Reklam Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir KARAKURUM'un, mevcut görevlerine ek olarak, banka Genel Müdürü'nün bulunmadığı hallerde kendisine vekalet etmek üzere 03/07/2020 tarihinden itibaren Bankamız Genel Müdür Vekilleri olarak atanmalarına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854359
BIST
11:47117.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 270,31
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:476,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:477,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:47391,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 391,39
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,32
|31.005.593
|% 8,27
|
|METUR
|2,76
|6.471.176
|% 8,24
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,49
|502.174.452
|% 5,76
|
|KRDMD
|3,19
|415.887.829
|% -1,54
|
|ODAS
|2,65
|392.798.842
|% 3,92
|
|THYAO
|12,08
|357.626.402
|% -1,47
|
|GARAN
|8,28
|324.381.038
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|212.524.530
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,73
|296.350.633
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,83
|299.560.732
|% 3,98
|
|ODAS
|2,65
|392.798.842
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,07
|310.026.506
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5195
|8,5622
|% -0,00
|
|Frank
|7,2163
|7,2598
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,34
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.555
|0,50
|
|Tam
|2.609
|2.621
|0,50
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,47
|
Seans Raporu
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