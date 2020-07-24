***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalardır.11.04.2019 tarihli açıklamamız ile Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza 2.972.535.- TL idari para cezası verildiği, Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 2.229.401,25 TL'nin, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından ödendiği, Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamız tarafından dava açıldığı, iptal davasının reddedildiği, karar için Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu ile başvuru yapıldığı, Danıştay tarafından, kararı eksik inceleme gerekçesi ile Bankamız lehine bozduğu, 03.01.2020 tarihli açıklamamız ile de dava ile ilgili olarak yeniden yargılama kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacağı ve dava sürecinin devam ettiği hususu duyurulmuştu.Söz konusu dava ile ilgili olarak tebliğ alınan bilirkişi raporunda bankamız aleyhindeki tespitlere karşı itiraz edilecektir. Yasal süreç devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861649BIST