***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "İslice Mah. İsmetpaşa Cad. NO:43/A Merkez/Uşak" adresinde faaliyet göstermekte olan Uşak Şubesi, 10/08/2020 tarihi itibarıyla "İslice Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi NO:21/A Merkez / Uşak" adresinde faaliyetine devam edecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867125BIST