***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. NO:10-T İşhanı Blok NO:11 (Z08) Esenler/İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Tekstilkent Şubesi, 17/08/2020 tarihinden itibaren geçici olarak "İkitelli OSB Mahallesi Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Metro AVM B Blok Sok. NO:1/B İç Kapı NO:11 Başakşehir/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869324BIST