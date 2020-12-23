***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 09:55
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalardır.
11.04.2019 tarihli açıklamamız ile Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza 2.972.535.- TL idari para cezası verildiği, Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 2.229.401,25 TL'nin, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından ödendiği, Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamız tarafından dava açıldığı, iptal davasının reddedildiği, karar için Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu ile başvuru yapıldığı, Danıştay tarafından, kararı eksik inceleme gerekçesi ile Bankamız lehine bozduğu, 24.07.2020 tarihli açıklamamız ile de dava ile ilgili olarak yeniden yargılama kapsamında yaptırılan bilirkişi raporunda Bankamız aleyhindeki tespitlere karşı itiraz edileceği ve yasal sürecinin devam ettiği hususu duyurulmuştu.
Söz konusu dava ile ilgili olarak tebliğ alınan bilirkişi raporunda bankamız aleyhindeki tespitlere karşı itiraz edilmişse de İstanbul Bölge Mahkemesi Bankamız aleyhine davayı reddetmiştir. Söz konusu karara karşı 30 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yapılacaktır. Bu kapsamda yasal süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894369
BIST
11:111.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:117,6376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:119,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:11458,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,84
|Açılış
|: 458,81
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|GUBRF
|56,80
|19.795.595
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PEKGY
|3,10
|39.488.339
|% 9,93
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|225.196.960
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|487.488.224
|% 0,60
|
|TSKB
|1,86
|297.619.400
|% 0,54
|
|OYAKC
|8,89
|277.714.153
|% 4,71
|
|ALARK
|7,82
|267.145.053
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,18
|263.901.732
|% 0,93
|
|TSKB
|1,86
|297.619.400
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|263.901.732
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,46
|118.107.686
|% 1,39
|
|HLGYO
|3,73
|225.196.960
|% -9,90
|
|YYAPI
|1,87
|104.789.170
|% 5,06
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6281
|7,6350
|% -0,32
|
|Euro
|9,2946
|9,3066
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2285
|10,2798
|% 0,28
|
|Frank
|8,5579
|8,6095
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|6,97
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,03
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-0,41
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:24TURGG
Yüzde 4.16 oranında artışla 91.35 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 225 adet işlem
-
11:22ALARK
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 906, 586 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, YKBNK
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 32 artarak (% 0.74 ) 1, 272
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, EMNIS, GUBRF, SNKRN, PEKGY