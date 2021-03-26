***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 16:01
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banka'nın 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Xiangyang Gao, Sn. Peiguo Liu, Sn. Jianfeng Zheng, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise görevlerini ifa etmek üzere Sn. Ying Wang ve Sn. Serhat Yanık yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sn. Shaoxiong Xie Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Bu anlamda, Yönetim Kurulumuz tarafından görev taksimi aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.
1.Sn. Xiangyang Gao'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine, 2.16.08.2018 tarihinde tescil edilen 24.07.2018 tarihli ve 1520/01 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla İcrai Görevi Olan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış bulunan Sn. Xiangyang Gao'nun İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden sorumlu İcrai Görevi bulunan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyesi olarak aynen teyit ve devamına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921015
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|12.194.489
|% 9,99
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|FENER
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|212.839.081
|% 9,97
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|GARFA
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|% 9,96
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|AVOD
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|% -9,96
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|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
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|UZERB
|50,00
|266.401
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|443.993
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|GARAN
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|2.717.216.375
|% -0,86
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|VESTL
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|1.033.962.873
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|SISE
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|899.620.171
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|761.603.930
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|KRDMD
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|738.349.528
|% 3,87
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|GARAN
|6,93
|2.717.216.375
|% -0,86
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|GSRAY
|3,82
|681.134.497
|% 7,00
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|SKBNK
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|210.977.316
|% -2,48
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|EKGYO
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|1.730
|1.730
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|Altın Gr.
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|445
|4,86
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|Cumhuriyet
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|3.000
|13,00
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|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
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|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
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|Çeyrek
|712
|729
|2,29
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|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
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|B. Petrol
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|64,41
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.41 ) 1, 424
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17:32XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 797.00 milyon TL de
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17:30EGEEN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 1, 575.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 946 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 560.00 milyon TL de
-
17:25SAMAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 528 adet işlem