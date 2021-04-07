***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, The Export - Import Bank of China, Paris Şube'sinden, iki yıl vadeli olmak üzere 40.000.000.-AVR tutarında kredi sağlanması amacıyla bir sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924440BIST