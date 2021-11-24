***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 15:24
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın "Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. N 82/ A-2 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyet göstermekte olan Ostim Şubesi, bugün itibariyle "Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi NO: 148/1 İç Kapı NO:1 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyetine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979435
BIST
16:171.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 32,02
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:1712,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -0,6661
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:1713,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -5,67%
|| -0,8182
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:17689,70
En Yüksek
|Değişim
|: -6,61%
|| -48,85
|Açılış
|: 689,70
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PRKAB
|65,45
|41.575.214
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.241.427
|% 10,00
|
|SAYAS
|24,22
|46.332.566
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.932.360
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.866.301
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|121.040.401
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.530.558
|% -9,97
|
|GESAN
|23,02
|62.829.832
|% -8,58
|
|TETMT
|235,10
|15.133.992
|% -7,22
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,85
|4.047.586.279
|% 2,42
|
|THYAO
|19,17
|2.879.608.582
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,00
|2.162.589.006
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,54
|2.082.173.049
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,81
|2.039.734.369
|% 1,15
|
|YKBNK
|3,54
|2.082.173.049
|% 2,91
|
|GARAN
|11,85
|4.047.586.279
|% 2,42
|
|AKBNK
|7,00
|2.162.589.006
|% 1,45
|
|PETKM
|7,98
|1.945.141.064
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,81
|2.039.734.369
|% 1,15
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1177
|12,1412
|% -5,20
|
|Euro
|13,5837
|13,6191
|% -5,67
|
|Sterlin
|16,0016
|16,0819
|% -6,48
|
|Frank
|12,7992
|12,8763
|% -6,49
|
|Riyal
|3,1953
|3,2113
|% -6,25
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,62
|
|Altın Gr.
|683
|683
|-55,82
|
|Cumhuriyet
|4.479
|4.547
|-282,00
|
|Tam
|4.472
|4.602
|-264,31
|
|Yarım
|2.161
|2.225
|-128,64
|
|Çeyrek
|1.084
|1.113
|-63,92
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,99
|9,00
|-0,77
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,22
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
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16:31PRKAB
Yüzde 10.00 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 777 adet işlem
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 7 artarak (% 1.62 ) 1, 613
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, FRIGO, PENTA, DURDO, KARTN, MIATK, PRKAB, TUCLK, SASA, DOBUR
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DITAS, KZBGY
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16:30
PGSUS, INTEM, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında