***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. N 82/ A-2 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyet göstermekte olan Ostim Şubesi, bugün itibariyle "Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi NO: 148/1 İç Kapı NO:1 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979435BIST