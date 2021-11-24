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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2021 15:24
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamızın "Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. N 82/ A-2 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyet göstermekte olan Ostim Şubesi, bugün itibariyle "Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi NO: 148/1 İç Kapı NO:1 Yenimahalle/ ANKARA" adresinde faaliyetine devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979435


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MIATK 21,02 11.932.360 % 9,99  
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Altın Gr. 683 683 -55,82  
Cumhuriyet 4.479 4.547 -282,00  
Tam 4.472 4.602 -264,31  
Yarım 2.161 2.225 -128,64  
Çeyrek 1.084 1.113 -63,92  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 -0,21  
Gümüş Gr. 8,99 9,00 -0,77  
B. Petrol 82,09 82,09 -0,22  
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