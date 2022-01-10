***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 10.01.2022 tarihli kararı ileBankamızın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyesi olan Sayın Shaoxiong XIE'nin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu dilekçede Bankada üstlendiği Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği görevlerinden 10.01.2022 tarihi itibarıyla istifa ettiğini bildirdiği anlaşıldığından, istifasının kabulüne veBankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Shaoxiong XIE'nin istifası nedeniyle boşalan Genel Müdür pozisyonuna yeni genel müdür ataması yapılıncaya kadar Genel Müdür Vekili Sayın Jinhong LI tarafından vekalet edilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992196BIST