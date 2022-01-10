***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 18:19
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.01.2022 tarihli kararı ile
Bankamızın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyesi olan Sayın Shaoxiong XIE'nin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu dilekçede Bankada üstlendiği Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği görevlerinden 10.01.2022 tarihi itibarıyla istifa ettiğini bildirdiği anlaşıldığından, istifasının kabulüne ve
Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Shaoxiong XIE'nin istifası nedeniyle boşalan Genel Müdür pozisyonuna yeni genel müdür ataması yapılıncaya kadar Genel Müdür Vekili Sayın Jinhong LI tarafından vekalet edilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992196
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0805
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59796,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,31
|Açılış
|: 796,18
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7941
|13,8065
|% 0,00
|
|Euro
|15,6229
|15,6411
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,6365
|18,7299
|% -0,41
|
|Frank
|14,8406
|14,9300
|% -0,90
|
|Riyal
|3,6657
|3,6841
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,86
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|-0,97
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem