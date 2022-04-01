***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 15:52
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Chunyi ZHENG, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Chunyi Zheng'in üstlendikleri görevler
Sayın Chunyi Zheng,
Proje ve Cross Border Finansman Bölümü Perakende Bankacılık Bölümü Yönetim Ofisi Genel Sekreterlik Birimi Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü Yatırım Bankacılığı Bölümü
ve halihazırda görevine devam etmekte olan Sayın D. Halit Döver'in Banka'da üstlendikleri görevler
Sayın D. Halit Döver,
Finansal Kurumlar Bölümü Uluslararası İşlemler Bölümü Finansal Pazarlar Bölümü Kurumsal Bankacılık Bölümü
olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015043
BIST
17:012.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 21,54
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:0114,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:0116,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
17:01912,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,73
|Açılış
|: 912,00
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULUSE
|124,60
|4.182.697
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.318.622
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|503.937.267
|% 7,71
|
|KARSN
|5,92
|1.259.100.261
|% 7,64
|
|MIPAZ
|6,10
|25.022.206
|% 6,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,10
|81.916.648
|% -8,19
|
|ITTFH
|1,36
|55.474.559
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.047.383
|% -5,42
|
|PKENT
|213,40
|20.236.813
|% -4,39
|
|GARAN
|12,49
|5.166.687.157
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.783.713.642
|% 1,43
|
|PETKM
|9,39
|2.323.653.612
|% 3,99
|
|KRDMD
|15,55
|1.990.202.946
|% 1,63
|
|TUPRS
|226,50
|1.954.033.440
|% 5,64
|
|GARAN
|12,49
|5.166.687.157
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,33
|1.891.776.756
|% 0,96
|
|PETKM
|9,39
|2.323.653.612
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,13
|993.330.920
|% 1,23
|
|KARSN
|5,92
|1.259.100.261
|% 7,64
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6908
|14,6963
|% 0,17
|
|Euro
|16,2273
|16,2405
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1801
|19,2763
|% -0,22
|
|Frank
|15,7808
|15,8759
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,17
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-20,09
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,72
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,11
|
Seans Raporu
16:59
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17:14LOGO
Yüzde 4.64 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 340 adet işlem
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17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, ARCLK, TCELL
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 42 artarak (% 0.92 ) 2, 025
-
17:13
POLTK, MIPAZ, MGROS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
AYCES, ISBTR, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında