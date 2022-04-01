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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2022 15:52
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Chunyi ZHENG, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Chunyi Zheng'in üstlendikleri görevler
Sayın Chunyi Zheng,
Proje ve Cross Border Finansman Bölümü Perakende Bankacılık Bölümü Yönetim Ofisi Genel Sekreterlik Birimi Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü Yatırım Bankacılığı Bölümü
ve halihazırda görevine devam etmekte olan Sayın D. Halit Döver'in Banka'da üstlendikleri görevler
Sayın D. Halit Döver,
Finansal Kurumlar Bölümü Uluslararası İşlemler Bölümü Finansal Pazarlar Bölümü Kurumsal Bankacılık Bölümü
olarak belirlenmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015043


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