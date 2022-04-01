***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Chunyi ZHENG, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.Alınan kararlar doğrultusunda Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Chunyi Zheng'in üstlendikleri görevlerSayın Chunyi Zheng,Proje ve Cross Border Finansman Bölümü Perakende Bankacılık Bölümü Yönetim Ofisi Genel Sekreterlik Birimi Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü Yatırım Bankacılığı Bölümüve halihazırda görevine devam etmekte olan Sayın D. Halit Döver'in Banka'da üstlendikleri görevlerSayın D. Halit Döver,Finansal Kurumlar Bölümü Uluslararası İşlemler Bölümü Finansal Pazarlar Bölümü Kurumsal Bankacılık Bölümüolarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015043BIST