***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ileBanka'nın Genel Müdür Vekillerinden Sayın Jinhong LI tarafından vakelet edilen Genel Müdürlük görevine, Banka'nın Genel Müdürlük görevine atama yapılana dek, Genel Müdür Vekillerinden Sayın Chunyi ZHENG tarafından vekalet edilmesine ve Genel Müdür Vekili Sayın Chunyi ZHENG'in 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027850BIST