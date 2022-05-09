***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 17:17
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ile
Banka'nın Genel Müdür Vekillerinden Sayın Jinhong LI tarafından vakelet edilen Genel Müdürlük görevine, Banka'nın Genel Müdürlük görevine atama yapılana dek, Genel Müdür Vekillerinden Sayın Chunyi ZHENG tarafından vekalet edilmesine ve Genel Müdür Vekili Sayın Chunyi ZHENG'in 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027850
BIST
17:232.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2315,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1505
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2315,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1247
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:23903,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,15
|Açılış
|: 903,06
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IMASM
|21,94
|7.746.202
|% 9,92
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|CONSE
|4,09
|51.220.006
|% 0,25
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|LIDER
|20,38
|112.661.520
|% -2,21
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0849
|15,0955
|% 1,01
|
|Euro
|15,8817
|15,8989
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,5537
|18,6467
|% 0,94
|
|Frank
|15,1311
|15,2222
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0138
|4,0339
|% 1,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:38DESA
Yüzde 5.93 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 708 adet işlem
-
17:37METUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 663, 603 adet işlem
-
17:36GSDHO
Yüzde 4.84 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 285, 948 adet işlem
-
17:35TMSN
Yüzde 6.54 oranında artışla 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 367, 165 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.44 ) 2, 739