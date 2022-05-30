***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "İstanbul Cad. 36/A NO: 1 Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Bakırköy Şubesi, bugünden itibaren "Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi A Blok, NO: 101B, Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033259BIST