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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 11:16
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamızın "İstanbul Cad. 36/A NO: 1 Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Bakırköy Şubesi, bugünden itibaren "Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi A Blok, NO: 101B, Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033259


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 66,60 13.987.406 % 9,99  
CASA 125,90 636.550 % 9,96  
ALMAD 2,98 1.553.474 % 9,96  
SNKRN 35,10 1.282.765 % 9,96  
COSMO 10,50 92.337 % 9,60  
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11:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3653 16,3818 % 1,18  
Euro 17,5965 17,6217 % 1,22  
Sterlin 20,5946 20,6979 % 1,00  
Frank 17,0100 17,1125 % 0,99  
Riyal 4,3509 4,3727 % 1,10  
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11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 4,49  
Altın Gr. 979 979 13,83  
Cumhuriyet 6.457 6.555 -12,00  
Tam 6.427 6.589 -4,47  
Yarım 3.107 3.187 -2,16  
Çeyrek 1.558 1.594 -1,08  
Gümüş.Ons 22,06 22,08 -0,05  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 0,13  
B. Petrol 117 117 1,04  
Seans Raporu 11:05
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