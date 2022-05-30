***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 11:16
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın "İstanbul Cad. 36/A NO: 1 Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Bakırköy Şubesi, bugünden itibaren "Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi A Blok, NO: 101B, Bakırköy/İstanbul" adresinde faaliyetine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033259
BIST
11:052.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 56,45
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.496
En Düşük
2.467
11:0516,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1907
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3863
En Düşük
16,2359
11:0517,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2129
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
11:05978,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,63
|Açılış
|: 978,91
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:05
|MZHLD
|66,60
|13.987.406
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|COSMO
|10,50
|92.337
|% 9,60
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,23
|2.068.541
|% -4,87
|
|KRTEK
|16,47
|7.227.191
|% -3,74
|
|DAGHL
|27,48
|2.464.149
|% -3,58
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|THYAO
|48,36
|2.647.291.736
|% 7,42
|
|KARSN
|7,05
|793.297.232
|% 2,62
|
|SISE
|20,94
|707.199.379
|% 2,65
|
|SAHOL
|21,02
|659.047.502
|% 3,44
|
|FROTO
|295,90
|579.113.877
|% 3,79
|
|KARSN
|7,05
|793.297.232
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,91
|333.485.677
|% 2,62
|
|THYAO
|48,36
|2.647.291.736
|% 7,42
|
|SKBNK
|1,25
|63.585.225
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|132.862.719
|% 1,94
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3653
|16,3818
|% 1,18
|
|Euro
|17,5965
|17,6217
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,5946
|20,6979
|% 1,00
|
|Frank
|17,0100
|17,1125
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3509
|4,3727
|% 1,10
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,49
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,83
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,04
|
Seans Raporu
11:05
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11:20DARDL
Yüzde 6.47 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 055, 513 adet işlem
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11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 22 artarak (% 2.52 ) 2, 778
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11:19
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11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, TRKCM
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11:19XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 13, 105.00 milyon TL de