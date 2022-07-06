***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 14:53
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın " Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı NO: 55/C Efeler / AYDIN " adresinde faaliyet göstermekte olan Aydın Şubesi'nin adresi, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan adres güncellemesi sonrasında " Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı NO: 51/C Efeler / AYDIN " olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042139
BIST
16:132.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,86
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1317,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2586
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1317,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1093
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:13978,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,23
|Açılış
|: 978,06
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:11
|POLHO
|4,52
|65.148.600
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|KONYA
|990,60
|38.232.441
|% 9,87
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|KFEIN
|23,22
|32.994.572
|% 9,43
|
|ULUSE
|186,30
|9.880.515
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|22.097.856
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,54
|29.482.762
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,25
|2.877.598
|% -4,75
|
|KLKIM
|21,92
|42.220.208
|% -4,45
|
|THYAO
|47,54
|3.691.006.861
|% 1,15
|
|EREGL
|26,48
|1.587.666.639
|% 1,53
|
|SISE
|20,94
|1.208.968.670
|% -0,29
|
|TUPRS
|245,60
|959.828.753
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,82
|942.593.495
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,76
|672.369.256
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|207.018.520
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|379.160.366
|% 0,96
|
|THYAO
|47,54
|3.691.006.861
|% 1,15
|
|ODAS
|2,78
|214.948.311
|% 0,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2194
|17,2310
|% 1,52
|
|Euro
|17,5613
|17,5786
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,4500
|20,5525
|% 1,10
|
|Frank
|17,6758
|17,7823
|% 1,31
|
|Riyal
|4,5773
|4,6002
|% 1,58
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,42
|
|Altın Gr.
|977
|978
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.564
|6.654
|52,00
|
|Yarım
|3.213
|3.254
|26,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,01
|