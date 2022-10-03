***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 11:20
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
adresinde faaliyet göstermekte olan Bankamızın Bornova Şubesi, bugünden itibaren adresinde faaliyetine devam edecektir. "Manavkuyu Mah. Sakarya Cad. N 72 Bayraklı/İzmir"
"Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. N5/A Konak /İzmir"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066647
BIST
11:373.255
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 74,51
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.256
En Düşük
3.196
11:3718,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5736
En Düşük
18,4910
11:3718,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1255
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
11:37993,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 993,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BARMA
|49,98
|58.355.664
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|170.749.018
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.228.889
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,19
|1.284.778
|% 8,32
|
|ULUFA
|4,50
|10.203.005
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|418.632
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,29
|17.256.332
|% -9,67
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|73,20
|1.930.385.471
|% 3,68
|
|TUPRS
|309,80
|940.442.566
|% 6,98
|
|SASA
|68,25
|778.227.281
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,95
|633.982.050
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,22
|616.186.577
|% 2,12
|
|EKGYO
|3,95
|633.982.050
|% 2,07
|
|YKBNK
|7,22
|616.186.577
|% 2,12
|
|ODAS
|6,28
|410.474.904
|% -0,95
|
|ISCTR
|7,71
|376.750.987
|% 2,53
|
|AKBNK
|11,50
|555.712.719
|% 1,86
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5498
|18,5736
|% 0,39
|
|Euro
|18,2411
|18,2618
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,7839
|20,8882
|% 0,88
|
|Frank
|18,7332
|18,8460
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,70
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.681
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.251
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,28
|
|B. Petrol
|88,75
|88,75
|3,61
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:52GSDDE
Yüzde 5.75 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 924, 380 adet işlem
-
11:50BRLSM
Yüzde 6.48 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 394, 546 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 21 artarak (% 2.52 ) 3, 545
-
11:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, SASA
-
11:49XU100
Endeks 3, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 120.00 milyon TL de