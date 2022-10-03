***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalaradresinde faaliyet göstermekte olan Bankamızın Bornova Şubesi, bugünden itibaren adresinde faaliyetine devam edecektir. "Manavkuyu Mah. Sakarya Cad. N 72 Bayraklı/İzmir""Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. N5/A Konak /İzmir"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066647BIST