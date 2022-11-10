***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 11:17
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın faaliyette bulunan E-5 Küçükyalı Şubesi'nin güncel açık adresi Maltepe Belediyesi tarafından yapılan adres güncellemesi ile "Aydınevler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi N 4A Maltepe/ İSTANBUL" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079145
BIST
13:464.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 60,58
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
13:4618,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
13:4618,5134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1126
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4902
13:461.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ERCB
|114,40
|61.517.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|69.290.231
|% 9,98
|
|KGYO
|24,52
|33.572.040
|% 9,96
|
|SNGYO
|4,70
|12.281.232
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,90
|124.095.504
|% -8,69
|
|ARASE
|179,10
|170.442.384
|% -8,62
|
|ANELE
|3,50
|20.464.825
|% -8,62
|
|KLMSN
|16,89
|69.555.838
|% -8,21
|
|THYAO
|112,90
|3.991.817.390
|% 1,53
|
|TCELL
|32,28
|2.341.629.419
|% 0,44
|
|ODAS
|9,88
|2.076.186.898
|% 0,92
|
|EREGL
|34,66
|2.031.683.878
|% -0,17
|
|ASELS
|37,92
|1.867.024.627
|% 0,48
|
|EKGYO
|5,15
|1.197.464.506
|% 1,78
|
|ODAS
|9,88
|2.076.186.898
|% 0,92
|
|TTKOM
|14,52
|1.780.197.345
|% 4,61
|
|PETKM
|14,48
|1.723.646.555
|% 2,40
|
|ALBRK
|2,52
|251.176.320
|% 4,13
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6087
|% 0,11
|
|Euro
|18,5101
|18,5134
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,1088
|21,2147
|% 0,43
|
|Frank
|18,7427
|18,8556
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,15
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-23,00
|
|Tam
|6.808
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,60
|0,05
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,65
|