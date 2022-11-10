***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın faaliyette bulunan E-5 Küçükyalı Şubesi'nin güncel açık adresi Maltepe Belediyesi tarafından yapılan adres güncellemesi ile "Aydınevler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi N 4A Maltepe/ İSTANBUL" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079145BIST