***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 10:30
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın faaliyette bulunan "ICBC Turkey Bank A.Ş. Beşiktaş Şubesi" ticari ikametgahı 06.02.2023 tarihi itibarıyla "Cihannuma Mah. Barbaros Bulv. NO: 85A D.1-2 Beşiktaş/İstanbul" adresinden adresine taşınmış olup, şube Beyoğlu ilçesine taşınmasından dolayı şubenin unvanı "ICBC Turkey Bank A.Ş. Kabataş Şubesi" olarak değiştirilmiştir. "Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. NO: 71A Beyoğlu/İstanbul"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109771
BIST
13:164.877
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -120,50
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.766
13:1618,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
13:1620,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0235
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2639
13:161.134,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.133,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler13:16
|NUHCM
|103,70
|35.427.518
|% 9,91
|
|OYAKC
|22,64
|215.605.128
|% 9,90
|
|CMENT
|63,70
|222.725
|% 9,83
|
|ISSEN
|70,05
|29.796.792
|% 9,80
|
|NIBAS
|14,27
|22.767.980
|% 9,68
|
|VKING
|40,44
|3.469.277
|% -9,97
|
|GSDDE
|6,74
|3.046.050
|% -8,17
|
|OTTO
|84,50
|96.551
|% -8,15
|
|RAYSG
|17,05
|1.020.382
|% -8,04
|
|BRMEN
|1,85
|64.997
|% -7,96
|
|THYAO
|137,80
|1.498.328.022
|% -3,43
|
|EREGL
|39,24
|1.015.543.282
|% -0,05
|
|SISE
|41,68
|946.281.412
|% -3,16
|
|TUPRS
|580,10
|851.709.354
|% -3,16
|
|AKBNK
|16,18
|613.414.113
|% -2,00
|
|EKGYO
|7,05
|344.525.914
|% -3,03
|
|YKBNK
|8,88
|350.264.694
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,18
|613.414.113
|% -2,00
|
|ALBRK
|3,21
|100.001.939
|% -1,83
|
|KRDMD
|16,70
|476.645.946
|% 2,14
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8235
|18,8334
|% 0,07
|
|Euro
|20,2807
|20,2880
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5980
|22,7114
|% -0,06
|
|Frank
|20,2813
|20,4035
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,03
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,47
|
|Cumhuriyet
|7.727
|7.776
|-4,00
|
|Tam
|7.747
|7.796
|-65,00
|
|Yarım
|3.785
|3.815
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.908
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,56
|