***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın faaliyette bulunan "ICBC Turkey Bank A.Ş. Beşiktaş Şubesi" ticari ikametgahı 06.02.2023 tarihi itibarıyla "Cihannuma Mah. Barbaros Bulv. NO: 85A D.1-2 Beşiktaş/İstanbul" adresinden adresine taşınmış olup, şube Beyoğlu ilçesine taşınmasından dolayı şubenin unvanı "ICBC Turkey Bank A.Ş. Kabataş Şubesi" olarak değiştirilmiştir. "Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. NO: 71A Beyoğlu/İstanbul"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109771BIST