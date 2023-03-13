***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Eski Kuyumcular Mah. Bankalar Sk. NO:5, Karesi/Balıkesir" adresinde faaliyet göstermekte olan Bankamızın Balıkesir Şubesi, bugünden itibaren "Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. NO:8A Karesi/Balıkesir" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123308BIST