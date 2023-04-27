***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın faaliyette bulunan "ICBC Turkey Bank A.Ş. Güneşli Şubesi"nin, "Evren Mah. Koçman Cad. N 54/ B Bağcılar/ İSTANBUL" olan açık adresi, Bağcılar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan adres güncellemesi sonucu "15 Temmuz Mah. Koçman Cad. N54B Bağcılar/ İSTANBUL" olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141612BIST