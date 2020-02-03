***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2020 13:59
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgi Belge No
LEVENT İŞCAN DİREKTÖR 14.05.2018 02123355457 levent.iscan@icbc.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Düzey 3 Lisansı 703272, 208976
VURAL HAZIR YÖNETİCİ 08.10.2019 02123355410 vural.hazir@icbc.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 701658,208662,304816,601717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816648
BIST
16:53119.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 443,74
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:535,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:536,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:53303,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,57
|Açılış
|: 303,80
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.402.057
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.355
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.799.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,88
|1.407.215.842
|% 1,46
|
|SISE
|5,66
|973.311.952
|% 1,80
|
|ODAS
|2,20
|541.481.515
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,20
|474.577.150
|% 4,22
|
|PETKM
|4,10
|458.371.542
|% 1,74
|
|ODAS
|2,20
|541.481.515
|% 3,77
|
|SISE
|5,66
|973.311.952
|% 1,80
|
|TSPOR
|3,07
|379.496.243
|% 12,87
|
|ALBRK
|1,71
|195.877.580
|% 1,18
|
|PETKM
|4,10
|458.371.542
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7892
|7,8283
|% -1,15
|
|Frank
|6,1823
|6,2196
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,60
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-11,34
|
|Yarım
|967
|991
|-5,48
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,64
|
Seans Raporu
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