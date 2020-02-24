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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 19:20
GÜNCEL HABERLER


dit Suisse Asset Management Ltd. Co. Süpervisor Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi
YING WANG - Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Credit Suisse Asset Management Co. Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ZAO Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (Moscow) İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Europe S.A. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664374 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi
PEIGUO LIU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Genel Sekreterlik Koordinatörü ICBC Turkey Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı , Kredi Komitesi Üyesi
SHAOXIONG XIE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.11.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı
SERHAT YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Güneş Sigorta A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
XIANGYANG GAO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve MURAHHAS ÜYE Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
JIANFENG ZHENG YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC Mexico Co. Ltd., ICBC (Thai) Public Company Ltd., şirketlerinde İcrai Görevi OlmayanYönetim Kurulu Üyelikleri, ICBC Credit Suisse Asset Management Ltd. Co. Süpervisor
YING WANG YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı. ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Credit Suisse Asset Management Co. Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ZAO Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (Moscow) İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Europe S.A. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
PEIGUO LIU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Genel Sekreterlik Koordinatörü ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SHAOXIONG XIE GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı Yoktur
SERHAT YANIK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yoktur İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Güneş Sigorta A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821288


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Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,60 18,65 -0,02  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
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