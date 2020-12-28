***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviXIANGYANG GAO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 22.05.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Üye), Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıSHAOXIONG XIE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.11.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi Üyesi ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiPEIGUO LIU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Genel Sekreterlik Koordinatörü, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi ICBC Turkey Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı , Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiJIANFENG ZHENG - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC Mexico Co. Ltd., ICBC Macau Ltd, ICBC (Thai) Public Company Ltd., şirketlerinde İcrai Görevi OlmayanYönetim Kurulu Üyelikleri, ICBC Credit Suisse Asset Management Ltd. Co. Süpervisor Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYING WANG - Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Europe S.A. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664374 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiSERHAT YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.02.2020 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerXIANGYANG GAO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve MURAHHAS ÜYE Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Üye), Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıSHAOXIONG XIE GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi Üyesi ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıPEIGUO LIU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Genel Sekreterlik Koordinatörü, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi ICBC Turkey Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiJIANFENG ZHENG YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC Mexico Co. Ltd., ICBC Macau Ltd, ICBC (Thai) Public Company Ltd., şirketlerinde İcrai Görevi OlmayanYönetim Kurulu Üyelikleri, ICBC Credit Suisse Asset Management Ltd. Co. SüpervisorYING WANG YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC-AXA Assurance Co.Ltd. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, ICBC Europe S.A. İcrai Olmayan Yönetim Kurulu ÜyesiSERHAT YANIK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Akademisyen Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895172BIST