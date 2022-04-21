***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 11:41
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
LEVENT İŞCAN BAŞ DANIŞMAN 14.05.2018 02123355457 levent.iscan@icbc.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Düzey 3 Lisansı 703272, 208976
VURAL HAZIR KIDEMLİ YÖNETİCİ 08.10.2019 02123355410 vural.hazir@icbc.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 701658,208662,304816,601717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022628
BIST
12:192.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,17
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.551
En Düşük
2.531
12:1914,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:1916,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:19917,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,58
|Açılış
|: 917,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:19
|SMART
|6,27
|21.776.865
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.601
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.505.171
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
|
|TRGYO
|7,80
|100.205.212
|% 8,03
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,08
|80.757.910
|% -8,61
|
|MEPET
|3,45
|5.245.907
|% -5,22
|
|AVGYO
|3,01
|10.740.915
|% -3,53
|
|MANAS
|26,54
|50.349.580
|% -3,07
|
|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
|
|THYAO
|39,34
|1.715.403.945
|% 1,24
|
|GARAN
|14,42
|1.394.562.458
|% 1,62
|
|ASELS
|28,18
|1.173.103.860
|% 1,15
|
|YKBNK
|5,36
|717.790.263
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,16
|2.143.540.617
|% 8,59
|
|ODAS
|2,60
|387.992.136
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,36
|717.790.263
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,92
|411.260.782
|% 2,08
|
|GARAN
|14,42
|1.394.562.458
|% 1,62
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6789
|14,6847
|% 0,09
|
|Euro
|16,0381
|16,0554
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,1210
|19,2169
|% 0,03
|
|Frank
|15,4166
|15,5094
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9033
|3,9228
|% 0,09
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-12,03
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-9,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-12,85
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-6,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,27
|