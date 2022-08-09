***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:33
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
1815/01-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ICBC Turkey Bank A.Ş. Solo Sorumluluk Beyanı 30.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053654
BIST
13:332.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,61
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:3317,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0679
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:3318,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1167
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3944
En Düşük
18,2578
13:331.035,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.035,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:33
|MGROS
|66,10
|380.478.599
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.491.582
|% 9,92
|
|DOGUB
|5,32
|29.369.014
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.741.743
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.928.314
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.238.650.637
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|59,00
|1.920.138.796
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.393.050.957
|% 1,72
|
|KOZAL
|158,50
|1.298.493.122
|% -8,70
|
|KOZAA
|26,98
|1.238.650.637
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,72
|1.134.791.861
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,33
|1.393.050.957
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,66
|504.645.518
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,52
|578.707.626
|% 1,73
|
|TSKB
|3,38
|484.952.853
|% 4,00
|
|ODAS
|3,92
|554.783.012
|% -6,44
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9668
|% 0,38
|
|Euro
|18,3775
|18,3944
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,6477
|21,7563
|% 0,37
|
|Frank
|18,8353
|18,9488
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7623
|4,7862
|% 0,25
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.910
|7.014
|4,00
|
|Tam
|6.941
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-0,84
|