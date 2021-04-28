***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.04.2021 18:54
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
1733/01-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ICBC Turkey Bank A.Ş. Konsolide Sorumluluk Beyanı 31.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931980
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0350
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9687
En Düşük
9,8553
18:05468,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 468,82
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|28,70
|71.629.500
|% 9,96
|
|CASA
|141,50
|2.089.648
|% 9,95
|
|QNBFL
|108,40
|339.450
|% 8,45
|
|QNBFB
|48,92
|321.973
|% 7,28
|
|DOKTA
|28,82
|344.627
|% 6,74
|
|TUREX
|10,43
|62.653.365
|% -8,51
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|TRILC
|39,44
|38.265.690
|% -8,19
|
|MTRKS
|36,98
|73.184.982
|% -6,14
|
|ISKPL
|28,82
|9.494.031
|% -5,45
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|QUAGR
|23,26
|133.690.225
|% 4,59
|
|CEOEM
|9,03
|115.831.408
|% -1,53
|
|MTRKS
|36,98
|73.184.982
|% -6,14
|
|TUREX
|10,43
|62.653.365
|% -8,51
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|CEOEM
|9,03
|115.831.408
|% -1,53
|
|YKSLN
|5,54
|39.462.065
|% 2,21
|
|TURSG
|5,62
|37.120.541
|% 0,00
|
|QUAGR
|23,26
|133.690.225
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2195
|8,2253
|% 0,25
|
|Euro
|9,9457
|9,9681
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,3862
|11,4433
|% -0,00
|
|Frank
|8,9581
|9,0121
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1822
|2,1932
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,34
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|1,13
|