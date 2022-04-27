***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.04.2022 18:13
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
1798/01-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ICBC Turkey Bank A.Ş. Konsolide Sorumluluk Beyanı 31.03.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024376
BIST
17:572.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 31,03
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:5714,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:5715,6128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1338
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:57899,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,64
|Açılış
|: 899,72
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|411.027.132
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|17.857.452
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.102.916
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.836
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.832.278
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.517.981
|% -9,56
|
|SILVR
|7,71
|43.549.249
|% -9,08
|
|SAFKR
|7,13
|73.992.803
|% -8,94
|
|THYAO
|40,42
|5.516.014.966
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,27
|2.806.852.662
|% 4,23
|
|EREGL
|34,38
|2.286.817.526
|% 3,93
|
|SISE
|17,82
|2.152.587.317
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.631.750.750
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.209.558.787
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.631.750.750
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|743.222.696
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.806.852.662
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,14
|1.489.526.484
|% 1,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8184
|14,8256
|% 0,18
|
|Euro
|15,6022
|15,6128
|% -0,85
|
|Sterlin
|18,5022
|18,5950
|% -0,25
|
|Frank
|15,2352
|15,3269
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9427
|3,9625
|% 0,26
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-20,07
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|