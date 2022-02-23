***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey'in 2021 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Banka Beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003850BIST