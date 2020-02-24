***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 24/02/2020 tarihli kararı ileKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Hilmi Güler'in yerine Sn. Serhat YANIK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821196BIST