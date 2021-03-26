***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanka'nın 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Xiangyang Gao, Sn. Peiguo Liu, Sn. Jianfeng Zheng, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise görevlerini ifa etmek üzere Sn. Ying Wang ve Sn. Serhat Yanık yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sn. Shaoxiong Xie Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Bu anlamda, Yönetim Kurulumuz tarafından görev taksimi ve komitelerin dağılımı aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.1.Sn. Xiangyang Gao'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine, 2.16.08.2018 tarihinde tescil edilen 24.07.2018 tarihli ve 1520/01 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla İcrai Görevi Olan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış bulunan Sn. Xiangyang Gao'nun İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden sorumlu İcrai Görevi bulunan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyesi olarak aynen teyit ve devamına, karar verilmiştir. 3.Yönetim Kurulu Komitelerinin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Denetim Komitesi Başkanı: Sn. Peiguo Liu Denetim Komitesi Üyesi: Sn. Ying Wang, Kredi Komitesi Asil Üyeler Kredi Komitesi Başkanı: Sn. Xiangyang Gao, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Sn. Shaoxiong Xie Kredi Komitesi Üyesi: Sn. Peiguo Liu Kredi Komitesi Yedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jianfeng Zheng, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ying Wang, Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Sn. Serhat Yanık, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: Sn. Jianfeng Zheng ve Sn. Levent İşcan, Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Sn. Ying Wang, Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Sn. Jianfeng Zheng, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Sn. Xiangyang Gao Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Sn. Shaoxiong Xie, Sn. Peiguo Liu, Sn. Ying Wang, Sn. Jianfeng Zhenghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921005BIST