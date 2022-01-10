***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 10.01.2022 tarihli kararı ile Sayın Shaoxiong XIE'nin Bankada üstlendiği Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelikleri ile Genel Müdürlük görevlerinden, 10.01.2022 tarihi itibarıyla istifası nedeniyle Yönetim Kurulumuz Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir. 1)Kredi Komitesi Asil Üyeler Kredi Komitesi Başkanı: Sn.Xiangyang GaoKredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Vekalet eden Genel Müdür Vekili Sn.Jinhong LIKredi Komitesi Üyesi: Sn.Peiguo LiuYedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Jianfeng ZhengBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ying WangYedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2)Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Sn. Xiangyang Gao Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Sn.Jinhong Li,Sn.Peiguo Liu,Sn.Ying Wang,Sn.Jianfeng Zhenghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992199BIST