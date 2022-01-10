***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.01.2022 18:21
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.01.2022 tarihli kararı ile Sayın Shaoxiong XIE'nin Bankada üstlendiği Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelikleri ile Genel Müdürlük görevlerinden, 10.01.2022 tarihi itibarıyla istifası nedeniyle Yönetim Kurulumuz Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir. 1)Kredi Komitesi Asil Üyeler Kredi Komitesi Başkanı: Sn.
Xiangyang Gao
Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Vekalet eden Genel Müdür Vekili Sn.
Jinhong LI
Kredi Komitesi Üyesi: Sn.
Peiguo Liu
Yedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Jianfeng Zheng
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Ying Wang
Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2)Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Sn. Xiangyang Gao Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Sn.
Jinhong Li,
Sn.
Peiguo Liu,
Sn.
Ying Wang,
Sn.
Jianfeng Zheng
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992199
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
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2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
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13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 15,6400
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,8050
En Düşük
15,4901
17:59797,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,49
|Açılış
|: 797,79
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8217
|13,8322
|% 0,19
|
|Euro
|15,6515
|15,6742
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% -0,03
|
|Frank
|14,8939
|14,9836
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6727
|3,6911
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,38
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem