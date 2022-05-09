***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.05.2022 17:21
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ile
Bankamızın Genel Müdürlük görevine Sayın Chunyi ZHENG'in vekalet edecek olması nedeniyle, Banka Genel Müdürü'nün üyesi olduğu Yönetim Kurulu Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
1) Kredi Komitesi
Asil Üyeler
Kredi Komitesi Başkanı: Xiangyang Gao
Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Vekalet eden Genel Müdür Vekili Chunyi Zheng
Kredi Komitesi Üyesi: Peiguo Liu
Yedek Üyeler
Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng Zheng
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ying Wang
Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
2) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Xiangyang Gao
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi Zheng, Peiguo Liu, Ying Wang, Jianfeng Zheng
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027856
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1757
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1904
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9675
En Düşük
15,7132
18:05902,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 902,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0784
|15,1089
|% 1,10
|
|Euro
|15,9164
|15,9447
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,5267
|18,6196
|% 0,79
|
|Frank
|15,1206
|15,2117
|% 0,46
|
|Riyal
|4,0123
|4,0324
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,95
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK