***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ileBankamızın Genel Müdürlük görevine Sayın Chunyi ZHENG'in vekalet edecek olması nedeniyle, Banka Genel Müdürü'nün üyesi olduğu Yönetim Kurulu Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.1) Kredi KomitesiAsil ÜyelerKredi Komitesi Başkanı: Xiangyang GaoKredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Vekalet eden Genel Müdür Vekili Chunyi ZhengKredi Komitesi Üyesi: Peiguo LiuYedek ÜyelerYönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng ZhengBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ying WangYedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.2) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi KomitesiYönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Xiangyang GaoYönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi Zheng, Peiguo Liu, Ying Wang, Jianfeng Zhenghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027856BIST