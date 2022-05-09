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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.05.2022 17:21
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ile
Bankamızın Genel Müdürlük görevine Sayın Chunyi ZHENG'in vekalet edecek olması nedeniyle, Banka Genel Müdürü'nün üyesi olduğu Yönetim Kurulu Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
1)      Kredi Komitesi
Asil Üyeler
Kredi Komitesi Başkanı:  Xiangyang Gao
Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Vekalet eden Genel Müdür Vekili Chunyi Zheng
Kredi Komitesi Üyesi: Peiguo Liu
Yedek Üyeler
Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng Zheng
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ying Wang
Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
2)      Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi
 Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Xiangyang Gao
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi Zheng, Peiguo Liu, Ying Wang, Jianfeng Zheng





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027856


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