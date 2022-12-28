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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.12.2022 16:35
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ICBC Turkey Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 28.12.2022 tarihli kararı doğrultusunda
ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi ile üyeleri, işleyişi, rolleri ve sorumluluklarının belirlenerek
Uluslararası düzeyde genel kabul görmüş sürdürülebilirlik yönetişimi ilkelerine uygun olarak, ICBC Turkey'in ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) etkilerinin yönetiminin sağlanması, Sürdürülebilirlik Politikası ve ilgili tamamlayıcı politikaların oluşturulması, dokümanların onay için Yönetim Kurulu'na sunulması ve onaylanan politikaların, tüm iş süreçlerine entegre edilmesinin sağlanması, ICBC Turkey'nin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak Komite tarafından ihtiyaç halinde kurulacak çalışma grupları ve alt çalışma gruplarının, gerektiğinde, görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetler ve hedefler hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi, ve sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının tespit edilerek yönetilmesi için Banka'ya ileriye dönük faaliyet ve yatırım önerilerinin sunulması amacıyla
Yürülükteki yerel yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, Komite'de Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Xiangyang GAO tarafından yerine getirilmesine, Başkan'ın bulunmadığı durumlarda Komite Başkanlığı görevini vekaleten Genel Müdür'ün yürütmesine, Komite'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetmeliği ve Sürdürülebilirlik Politikası'nın yürürlüğe konulmasına, Politika'nın Banka resmi internet sitesinde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmasına
         karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090745


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