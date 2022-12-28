***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 28.12.2022 tarihli kararı doğrultusundaICBC Turkey Bank A.Ş.'nin sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi ile üyeleri, işleyişi, rolleri ve sorumluluklarının belirlenerekUluslararası düzeyde genel kabul görmüş sürdürülebilirlik yönetişimi ilkelerine uygun olarak, ICBC Turkey'in ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) etkilerinin yönetiminin sağlanması, Sürdürülebilirlik Politikası ve ilgili tamamlayıcı politikaların oluşturulması, dokümanların onay için Yönetim Kurulu'na sunulması ve onaylanan politikaların, tüm iş süreçlerine entegre edilmesinin sağlanması, ICBC Turkey'nin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak Komite tarafından ihtiyaç halinde kurulacak çalışma grupları ve alt çalışma gruplarının, gerektiğinde, görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetler ve hedefler hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi, ve sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının tespit edilerek yönetilmesi için Banka'ya ileriye dönük faaliyet ve yatırım önerilerinin sunulması amacıylaYürülükteki yerel yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, Komite'de Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Xiangyang GAO tarafından yerine getirilmesine, Başkan'ın bulunmadığı durumlarda Komite Başkanlığı görevini vekaleten Genel Müdür'ün yürütmesine, Komite'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetmeliği ve Sürdürülebilirlik Politikası'nın yürürlüğe konulmasına, Politika'nın Banka resmi internet sitesinde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090745BIST