***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 19:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 / 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYA 156,74 % 0,0451009 % 0,00064569 % 43,6422997
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993253
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -0,5182
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1553
18:0515,2078
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -0,4919
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05777,29
En Yüksek
|Değişim
|: -3,89%
|| -31,43
|Açılış
|: 777,29
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1715
|13,2887
|% -3,75
|
|Euro
|15,0754
|15,2078
|% -3,13
|
|Sterlin
|18,0883
|18,1790
|% -3,53
|
|Frank
|14,4286
|14,5155
|% -3,02
|
|Riyal
|3,5163
|3,5340
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,49
|
|Altın Gr.
|778
|778
|-30,71
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem