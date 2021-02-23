***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985Transferler82.273 -82.273Dönem Karı (Zararı)798.565 -24.406 -24.406 -24.406Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144Transferler798.565 -798.565Dönem Karı (Zararı)430.507 430.507 430.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)78.208 78.208 78.208Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.963 80.206Dönem Karı (Zararı)430.507 798.565Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-687.766 -488.698Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 20.790 5.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-264.109 277.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -267.047 237.257Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4,10 2.938 40.084Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-444.447 -771.830Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -444.447 -771.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler243.296 -229.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.967 -224.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.967 -224.023Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)179.875 -116.131Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.055 66.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-71.055 66.951Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)46.083 -85.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.360 129.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)127.360 129.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.963 80.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.123 -65.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.123 -65.443Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -4.123 -65.443FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI421.360 772.905Alınan Faiz421.360 772.905YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)403.274 787.668NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)403.274 787.668DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.432.844 3.645.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.836.118 4.432.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.817.384 4.393.961Ticari Alacaklar4 357.547 318.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 351.097 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.450 9.336Diğer Alacaklar692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar692Peşin Ödenmiş Giderler7 42.013 221.888İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 42.013 221.888ARA TOPLAM5.217.636 4.934.429TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.217.636 4.934.429DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar52.889 66.844Diğer Maddi Duran Varlıklar5 52.889 66.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 0 2.712Ertelenmiş Vergi Varlığı17 82.162 128.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.051 197.801TOPLAM VARLIKLAR5.352.687 5.132.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4-16 749 71.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4-16 749 71.804Kısa Vadeli Karşılıklar44.888 254.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 44.888 254.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler298.078 248.234İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 187.853 174.818İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler110.225 73.416ARA TOPLAM343.715 574.215TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER343.715 574.215UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 69.113 126.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 69.113 126.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.113 126.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER412.828 701.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.939.859 4.431.144Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.802 -24.406Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.802 -24.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-544.450 -1.343.015Net Dönem Karı veya Zararı430.507 798.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.939.859 4.431.144TOPLAM KAYNAKLAR5.352.687 5.132.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.590.084 2.769.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.590.084 2.769.348BRÜT KAR (ZARAR)2.590.084 2.769.348Genel Yönetim Giderleri14 -2.577.861 -2.781.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 502.036 797.863Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -23.697 -72.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)490.562 712.709FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)490.562 712.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)490.562 712.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.055 85.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri-33.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -26.531 85.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)430.507 798.565DÖNEM KARI (ZARARI)430.507 798.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları430.507 798.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar78.208 -24.406Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları9 97.760 -30.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.552 6.101Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-19.552 6.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.208 -24.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)508.715 774.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları508.715 774.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912004BIST