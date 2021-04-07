***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri547,4 % 0,05035486Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,24009169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.080,58 % 0,09940164Fon Yönetim Ücreti5.143,57 % 0,47315264Hisse Senedi Komisyonu950,74 % 0,08745777Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu91,84 % 0,00844828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,02687923Türev Araçlar Komisyonu1.567,26 % 0,14417092Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler835,92 % 0,07689557TOPLAM GİDERLER13.119,51 % 1,2068526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.087.084,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924402BIST