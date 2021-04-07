***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.087,5 % 0,00211765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,00508235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.770 % 0,06381172Fon Yönetim Ücreti213.634,62 % 0,41600223Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu831,56 % 0,00161926Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu949,38 % 0,00184869Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00056899Türev Araçlar Komisyonu1.463,97 % 0,00285073Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.885,74 % 0,02314463TOPLAM GİDERLER265.524,97 % 0,51704625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.354.201,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924403BIST