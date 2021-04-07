***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.087,5 % 0,00051473Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.900,58 % 0,00137289Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.280,37 % 0,01101895Fon Yönetim Ücreti653.004,75 % 0,30907695Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu101.781,04 % 0,04517449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.774,7 % 0,00131331Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0001383Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.091,67 % 0,01708273TOPLAM GİDERLER821.212,81 % 0,38869235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.275.783,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924404BIST