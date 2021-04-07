***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.075 % 0,04396851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,10675146Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri783 % 0,03202544Fon Yönetim Ücreti11.347,26 % 0,46411363Hisse Senedi Komisyonu36,96 % 0,0015117Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu73,11 % 0,00299027Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu605,46 % 0,02476388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01195126Türev Araçlar Komisyonu108,95 % 0,00445616Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.194,42 % 0,0488529TOPLAM GİDERLER18.126,36 % 0,74138521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.444.931,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924405BIST