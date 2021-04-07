***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri840 % 0,05554396Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti560 % 0,03702931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.400 % 0,09257327Fon Yönetim Ücreti965,75 % 0,06385902Hisse Senedi Komisyonu29,11 % 0,00192486Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27,42 % 0,00181311Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu306,68 % 0,02027888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00423853Türev Araçlar Komisyonu62,7 % 0,00414596Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.264,62 % 0,08362143TOPLAM GİDERLER5.520,38 % 0,3650283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.512.315,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924407BIST