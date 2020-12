***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYICBC00026Fonun Süresi SüresizTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir. İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın son işgünü ve her ayın 15. Günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir. Her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü), saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimat verilmesini izleyen ikinci hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.icbcportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Kurul'un ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyüne yapılandırılmış ürünler, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Bununla birlikte, fon G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlarının asıl odağında Türk aktifleri olmasına rağmen, mümkün olduğu hallerde kar amaçlı ya da riskten korunma amaçlı, uluslararası likiditeyi haiz çapraz döviz piyasasındaki olanakları da değerlendirecektir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğ'in 25. maddesi uyarınca, Tebliğ'in 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00205 0,75 0,00205 0,75 0 - 0 - 0İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul 0212 250 61 51 info@icbcportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTarık İŞAT Fon Hizmet Birimi 0(212) 276 2727 tarik.isat@icbcyatirim.com.trYeter AK Mali ve İdari İşler 0(212) 250 6151 yeter.ak@icbcportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892142BIST