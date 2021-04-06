***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.04.2021 11:30
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
İzahname Duyuru Metni ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923708
BIST
14:201.429
En Yüksek
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|: 1.443
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455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:20
|FMIZP
|161,70
|173.625.575
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|427.145
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|157.696
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|126.115.459
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.707.981
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.020.712
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
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|TRILC
|59,15
|73.103.389
|% -9,97
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|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|ADESE
|3,15
|94.288.460
|% -8,96
|
|EKGYO
|1,96
|658.206.701
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|654.038.024
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,40
|544.136.913
|% 1,45
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|KOZAL
|124,50
|531.161.271
|% -1,27
|
|FENER
|37,42
|504.910.943
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,96
|658.206.701
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|144.697.081
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|654.038.024
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,40
|544.136.913
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,20
|142.785.861
|% -1,79
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1453
|8,1534
|% 0,63
|
|Euro
|9,6247
|9,6334
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2276
|11,2839
|% 0,01
|
|Frank
|8,6390
|8,6911
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% 0,55
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.989
|3.064
|18,23
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|8,82
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,41
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|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
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|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,82
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