***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.05.2021 11:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934035
BIST
14:251.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,95
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:258,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2510,0112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:25474,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,20
|Açılış
|: 474,95
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:23
|MRSHL
|271,70
|1.736.978
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.054
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.723
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.814.320
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.834.564
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.351.777
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.996.155
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,64
|662.365.904
|% 3,35
|
|KRDMD
|7,36
|433.334.110
|% 2,79
|
|KOZAL
|112,90
|383.280.224
|% -0,09
|
|BIOEN
|18,17
|381.714.915
|% 2,02
|
|EREGL
|18,93
|378.669.284
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,12
|195.984.049
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|133.612.002
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,91
|301.786.089
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,36
|433.334.110
|% 2,79
|
|DOHOL
|2,95
|163.757.838
|% 0,00
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2842
|8,2922
|% 0,21
|
|Euro
|9,9962
|10,0082
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4901
|11,5477
|% 0,78
|
|Frank
|9,0552
|9,1097
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2086
|2,2197
|% 0,40
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,13
|