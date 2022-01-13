***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 15:32
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği
2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar maddesinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993477
BIST
15:172.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,31
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
15:1713,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3754
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
15:1715,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4699
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
15:17799,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 22,25
|Açılış
|: 799,22
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TETMT
|367,40
|10.854.579
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.088,00
|12.862.255
|% 9,52
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.250.969.390
|% 1,69
|
|THYAO
|28,70
|3.703.276.685
|% 6,77
|
|GARAN
|11,92
|1.533.753.207
|% 0,59
|
|EREGL
|31,82
|1.494.631.781
|% 0,76
|
|SISE
|15,30
|1.482.612.024
|% 0,72
|
|KRDMD
|13,27
|4.250.969.390
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,86
|960.211.921
|% -0,52
|
|PETKM
|9,71
|1.364.242.029
|% 1,68
|
|THYAO
|28,70
|3.703.276.685
|% 6,77
|
|GARAN
|11,92
|1.533.753.207
|% 0,59
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5773
|13,5872
|% 2,75
|
|Euro
|15,5500
|15,5700
|% -0,89
|
|Sterlin
|18,6416
|18,7351
|% 3,12
|
|Frank
|14,8797
|14,9694
|% 3,23
|
|Riyal
|3,6195
|3,6376
|% 3,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,79
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,11
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.266
|5.400
|-72,95
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,29
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,65
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,30
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,11
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 48 artarak (% 1.11 ) 2, 324
-
15:31XU100
Endeks 2, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 26, 863.00 milyon TL de
-
15:31ICBCT
Yüzde 4.24 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 361, 767 adet işlem
-
15:30IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 306, 849 adet işlem
-
15:28PKENT
Yüzde 9.52 oranında artışla 8, 088.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 609 adet işlem