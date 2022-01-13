***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar maddesinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993477BIST