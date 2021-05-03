***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.05.2021 11:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934036
BIST
14:241.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,89
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:248,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2410,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:24475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,33
|Açılış
|: 475,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:24
|MRSHL
|271,70
|1.736.978
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.054
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.819.042
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.277.288
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.352.936
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.996.155
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,64
|662.776.453
|% 3,35
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|BIOEN
|18,14
|393.020.280
|% 1,85
|
|KOZAL
|112,90
|383.507.115
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|379.131.646
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.271.607
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|134.866.335
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|305.654.142
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,96
|163.860.302
|% 0,34
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2924
|8,2997
|% 0,30
|
|Euro
|9,9986
|10,0098
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4833
|11,5409
|% 0,73
|
|Frank
|9,0498
|9,1044
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 0,34
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,15
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,19
|