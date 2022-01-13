***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
13.01.2022 15:32
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993479
BIST
16:182.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,45
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
16:1813,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3802
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
16:1815,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,5322
|Açılış
|: 15,5600
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
16:18796,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,06
|Açılış
|: 796,04
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:16
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,30
|14.536.199
|% 9,60
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
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|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
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|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
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|KRDMD
|13,28
|4.542.745.446
|% 1,76
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|THYAO
|28,76
|3.967.569.122
|% 6,99
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|GARAN
|11,89
|1.674.172.308
|% 0,34
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|SISE
|15,19
|1.639.260.912
|% 0,00
|
|EREGL
|31,78
|1.581.966.948
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,28
|4.542.745.446
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|1.067.220.972
|% -0,52
|
|PETKM
|9,67
|1.494.144.000
|% 1,26
|
|THYAO
|28,76
|3.967.569.122
|% 6,99
|
|GARAN
|11,89
|1.674.172.308
|% 0,34
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5856
|13,6055
|% 2,89
|
|Euro
|15,5998
|15,6252
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,5837
|18,6769
|% 2,80
|
|Frank
|14,8389
|14,9283
|% 2,95
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 2,74
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|16:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
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|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
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|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
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|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
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