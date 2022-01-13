***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
13.01.2022 15:32
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahipleri Duyuru Metni 2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar maddesinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993476
BIST
15:342.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,09
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
15:3413,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3619
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
15:3415,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4488
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
15:34797,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 20,67
|Açılış
|: 797,64
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TETMT
|367,40
|10.904.545
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.096,20
|13.128.458
|% 9,63
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.266.459.750
|% 1,69
|
|THYAO
|28,84
|3.796.740.173
|% 7,29
|
|GARAN
|11,92
|1.570.388.960
|% 0,59
|
|SISE
|15,27
|1.514.774.310
|% 0,53
|
|EREGL
|31,80
|1.510.039.751
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,27
|4.266.459.750
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,85
|995.495.689
|% -0,77
|
|PETKM
|9,70
|1.414.593.634
|% 1,57
|
|THYAO
|28,84
|3.796.740.173
|% 7,29
|
|GARAN
|11,92
|1.570.388.960
|% 0,59
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5821
|13,5854
|% 2,74
|
|Euro
|15,5911
|15,6050
|% 2,96
|
|Sterlin
|18,6073
|18,7006
|% 2,93
|
|Frank
|14,8562
|14,9457
|% 3,07
|
|Riyal
|3,6101
|3,6282
|% 2,76
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,03
|
|Altın Gr.
|798
|798
|20,67
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-66,00
|
|Tam
|5.270
|5.403
|-69,25
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-33,50
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-16,75
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,29
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,23
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49KRDMA
Yüzde 6.70 oranında artışla 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 647, 203 adet işlem
-
15:48YKSLN
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 739, 213 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 25 artarak (% 1.10 ) 2, 323
-
15:46LINK
Yüzde 7.32 oranında artışla 32.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 966 adet işlem
-
15:45FROTO
Yüzde 8.51 oranında artışla 275.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 814 adet işlem