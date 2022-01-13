***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahipleri Duyuru Metni 2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar maddesinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993476BIST