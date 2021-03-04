***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
04.03.2021 12:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Icbc Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm kredi derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt not görünümünlerini Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
-Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan
İlgili açıklamaya
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913924
bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915074
BIST
13:231.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.523
13:237,4796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
13:239,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,9850
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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9,0579
En Düşük
8,9529
13:23411,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,09
|Açılış
|: 411,63
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KRVGD
|18,59
|267.008.241
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.764.798
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|21.953.614
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|SISE
|7,69
|576.823.755
|% 0,92
|
|KOZAL
|128,10
|522.732.289
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,44
|446.751.957
|% 0,41
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|ODAS
|3,94
|433.194.170
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4758
|7,4796
|% 0,46
|
|Euro
|9,0116
|9,0174
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3850
|10,4371
|% 0,25
|
|Frank
|8,0745
|8,1232
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,84
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.736
|2.778
|23,00
|
|Tam
|2.724
|2.794
|23,24
|
|Yarım
|1.316
|1.352
|11,24
|
|Çeyrek
|660
|676
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,38
|