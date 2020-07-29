***ICT* *FADE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
29.07.2020 14:41
***ICT******FADE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863360
BIST
15:031.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,97
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:036,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:038,2094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:03438,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,19
|Açılış
|: 438,06
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.618.136
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.781.349
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.621.708
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.277.740
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,20
|1.500.079.454
|% -0,77
|
|GUSGR
|6,25
|1.253.101.513
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,21
|906.038.470
|% -0,45
|
|GARAN
|7,29
|674.763.255
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,02
|546.793.408
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,21
|906.038.470
|% -0,45
|
|TSKB
|1,14
|237.660.023
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,25
|1.253.101.513
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|182.901.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|546.793.408
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9981
|9,0432
|% 0,69
|
|Frank
|7,5515
|7,5970
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8510
|1,8602
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,14
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,17
|44,17
|0,56
|