***ICT* *GSDDE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***ICT******GSDDE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSDDE]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarGSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 52.180.855,64 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 97.819.144,36 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 176.418,174 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıEYÜP SERDAR ERÇELİK 19.990 % 11,33 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINARÜŞTÜ BORAN KESKİNER 81.533 % 46,22 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINATOLUN KUDALOĞLU 74.885 % 42,45 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961992BIST